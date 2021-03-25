В опорних лікарнях Одеси залишилося 39 вільних ліжок для хворих на Covid-19

За минулу добу в інфекційну лікарню поступила 41 особа з підозрою на коронавірус

У важкому стані перебувають 226 пацієнтів

За даними на 25 березня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 308 пацієнтів з Covid-19

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

З усіх хворих, 82 особи перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 226 пацієнтів, з них чотири особи підключені до апаратів ШВЛ у режимі СІПАП. За минулу добу в інфекційну лікарню поступила 41 особа з підозрою на Covid-19. 78 пацієнтів з лабораторно підтвердженим Covid-19 проходять лікування в МКЛ №1, 78 осіб - у МКЛ №10, 113 осіб - у міській лікарні №5, 13 осіб – у міській лікарні №8, 31 дитина - у дитячій міській лікарні №3 .

За даними на 8:00 25 березня, в опорних лікарнях Одеси вільні 39 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19. Упродовж минулої доби зареєстровані 16 нових випадків Covid-19 у дітей (11 хлопчиків і 5 дівчаток). За останню добу від коронавірусу одужали 142 жителі Одеси. Натепер в Одесі зареєстровано 38 023 випадки одужання від Covid-19, продовжують хворіти 8 328 одеситів

Нагадаємо, на території Одеської області протягом минулої доби, 24 березня, лабораторно підтверджено 1177 нових випадків захворювання на Covid-19.