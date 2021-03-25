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    Черкащину залишили в «помаранчевій» зоні. Поки що

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    Рішення залишити Черкаську область&nbsp;в &laquo;помаранчевій&raquo; зоні ухвалили 25 березня - Черкащину залишили в «помаранчевій» зоні. Поки що
    Рішення залишити Черкаську область в «помаранчевій» зоні ухвалили 25 березня
    Фото з відкритих джерел

    Міністерство охорони здоров'я рекомендувало не вводити Черкаську область у «червону» зону

    Державна комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не вводити Черкаську область в «червону» карантинну зону. Про це повідомив голова Черкаської обласної держадміністрації Олександр Скічко на своєму телеграм-каналі.

    «Термінова інформація. Черкащина – не в «червоній зоні»!» – написав він після засідання комісії.

    За словами Скічка, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало не вводити Черкаську область у «червону» зону.

    «Поки що ми залишаємося в помаранчевій», – зазначив голова Черкаської ОДА.

    Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 25 березня Миколаївська та Черкаська області за індикаторними показниками, що визначають регіони зі значним поширенням ковіду, потрапили до «червоної» зони.

    В Черкаській області вільних ліжок ще достатньо, але рівень госпіталізації наближається до 70 на 100 тис. населення. Також тут перевищено 20%-й поріг коефіцієнту виявлення випадків тестуванням.

    Нагадаємо, що «червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше показників:

    1. завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків;
    2. кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;
    3. кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;
    4. коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків;
    5. зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

    «Червоний» рівень епідемічної небезпеки підтверджується рішенням Державної комісії з питань надзвичайних ситуаацій за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

    Рішення Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.

    Додамо, що Міністерство охорони здоров'я уточнило перелік місць для обов’язкового носіння масок у регіонах «червоної зони». Тепер на вулиці та в парках можна гуляти без маски.

    23 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

    Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

    Тим часом в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу а також знову зафіксовано антирекорд за смертністю від хвороби. За минулу добу в Україні було виявлено 16 669 нових хворих на коронавірус. Вчора хвороба забрала життя в 362 українців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Черкащина карантин Олександр Скічко коронавірус
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