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Вибух в одеській багатоповерхівці: момент потрапив на відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух в одеській багатоповерхівці: момент потрапив на відео
Подія сталася за адресою проспект Академіка Глушка, 22
фото скріншот відео

За попередніми даними, стався вибух газу

В одній з квартир багатоквартирного житлового будинку в Одесі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, стався вибух газу, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Подія сталася за адресою проспект Академіка Глушка, 22.

Також в мережі публікують відео моменту вибуху та подальшої пожежі. «Прямо зараз горить квартира на Глушка, 22. … По відео видно, що швидше за все газ вибухнув», – йдеться у повідомленні «Одесса Info».

Нагадаємо, 5 вересня, в Одесі пролунали вибухи. Вибух пролунав через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Теги: газ Одесса квартира відео вибух Telegram

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