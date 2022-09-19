Вибух в одеській багатоповерхівці: момент потрапив на відео

За попередніми даними, стався вибух газу

В одній з квартир багатоквартирного житлового будинку в Одесі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, стався вибух газу, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Подія сталася за адресою проспект Академіка Глушка, 22.

Також в мережі публікують відео моменту вибуху та подальшої пожежі. «Прямо зараз горить квартира на Глушка, 22. … По відео видно, що швидше за все газ вибухнув», – йдеться у повідомленні «Одесса Info».

Нагадаємо, 5 вересня, в Одесі пролунали вибухи. Вибух пролунав через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги.