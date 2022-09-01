Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Як Одеса зустрічає осінь: Братчук розповів про оборону та повернення громадян

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Як Одеса зустрічає осінь: Братчук розповів про оборону та повернення громадян
Одеса дасть відсіч ворогам, якщо вони посміють туди дійти 
фото з відкритих джерел

Із міста весною виїхало 200 тис. мешканців, однак вони вже потрохи повертаються

У місті Одеса створено додаткову бригаду територіальної оборони через великий потік охочих стати на захист України. Про це сказав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає «Главком».  

«Ми готові воювати до останнього російського солдата. Знищимо, переможемо і почнемо розбирати барикади… в нас надзвичайний потік чоловіків, які хочуть встати на захист України, що у нас сформували додатково ще одну бригаду територіальної оборони. Була одна по війні, зараз – дві», – розповів Братчук.

Братчук підкреслив, що особливість міста в тому, що лінія оборони пролягає не тільки суходолом та повітрям, а й морською акваторією.

«Одеса особлива тим, що наша лінія фронту проходить не лише по суходолу чи повітрю, а й по морю. Тому після нападу Росії 24 лютого, були проведені відповідні заходи в акваторії, в тому числі Чорного моря, в тому числі й мінно-вибухові. У лютому найбільша загроза була від можливого проведення морської десантної операції й така спроба була у районі Коблева, але той десант був знищений», – розповів Братчук.

Як стало відомо, після початку повномасштабного з Одеси виїхало 200 тис. людей, але наразі містяни починають повертатися.  

«Станом на березень нинішнього року за словами мера Геннадія Труханова, Одесу покинуло 200 тис. людей із понад мільйона. Переважна більшість жінки й діти. Наразі до Одеси багато людей, які виїхали з початком повномасштабного вторгнення, починають повертатися.  

«Дуже багато людей повертаються, повертаються з дітьми, тобто вони відчувають безпеку. Але це не означає, що війна закінчиться завтра. Єдиний прогноз, який можна зробити – це те, що перемога буде за Україною», – додав він.  

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня,  російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині.

Читайте також:

Теги: Одеса війна тероборона

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гостра необхідність змінити назву одеського театру, вилучивши «російський», виникла через повномасштабне вторгнення РФ в Україну 
Одеса викинула з назви обласного театру слово «російський»
4 червня, 16:12
Небо над Оесою стане більш захищеним
Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони
30 квiтня, 08:57
Рятувальникам після обстрілу порту довелося приборкувати вогонь 
Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)
23 липня, 20:35

Новини

Як Одеса зустрічає осінь: Братчук розповів про оборону та повернення громадян
Як Одеса зустрічає осінь: Братчук розповів про оборону та повернення громадян
Окупанти атакували ракетами Одещину
Окупанти атакували ракетами Одещину
З порту Одеси вийшло ще одне судно з українською агропродукцією
З порту Одеси вийшло ще одне судно з українською агропродукцією
Скандал навколо пам’ятника Катерині II: відкрилися нові деталі
Скандал навколо пам’ятника Катерині II: відкрилися нові деталі
Захисники збили ворожий безпілотник на Одещині
Захисники збили ворожий безпілотник на Одещині
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
94K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
66K
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
31K
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)
26K
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
19K
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича

Новини

Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу
Сьогодні, 12:49
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Сьогодні, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Сьогодні, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Вчора, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Вчора, 13:45

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту