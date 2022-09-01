Як Одеса зустрічає осінь: Братчук розповів про оборону та повернення громадян

Із міста весною виїхало 200 тис. мешканців, однак вони вже потрохи повертаються

У місті Одеса створено додаткову бригаду територіальної оборони через великий потік охочих стати на захист України. Про це сказав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає «Главком».

«Ми готові воювати до останнього російського солдата. Знищимо, переможемо і почнемо розбирати барикади… в нас надзвичайний потік чоловіків, які хочуть встати на захист України, що у нас сформували додатково ще одну бригаду територіальної оборони. Була одна по війні, зараз – дві», – розповів Братчук.

Братчук підкреслив, що особливість міста в тому, що лінія оборони пролягає не тільки суходолом та повітрям, а й морською акваторією.

«Одеса особлива тим, що наша лінія фронту проходить не лише по суходолу чи повітрю, а й по морю. Тому після нападу Росії 24 лютого, були проведені відповідні заходи в акваторії, в тому числі Чорного моря, в тому числі й мінно-вибухові. У лютому найбільша загроза була від можливого проведення морської десантної операції й така спроба була у районі Коблева, але той десант був знищений», – розповів Братчук.

Як стало відомо, після початку повномасштабного з Одеси виїхало 200 тис. людей, але наразі містяни починають повертатися.

«Станом на березень нинішнього року за словами мера Геннадія Труханова, Одесу покинуло 200 тис. людей із понад мільйона. Переважна більшість жінки й діти. Наразі до Одеси багато людей, які виїхали з початком повномасштабного вторгнення, починають повертатися.

«Дуже багато людей повертаються, повертаються з дітьми, тобто вони відчувають безпеку. Але це не означає, що війна закінчиться завтра. Єдиний прогноз, який можна зробити – це те, що перемога буде за Україною», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині.