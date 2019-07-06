Як провести вихідні дні в Одесі



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Заходи вихідного дня в Одесі

6 липня об 11:00 в Одеському зоопарку для відвідувачів проведуть свято Івана Купала. Гостей заходу чекає зустріч з традиційними персонажами слов'янської міфології - Мавкою, Марою і Чортом. Вони підготували для маленьких відвідувачів безліч ігор, конкурсів, розваг, а також запросять всіх у дружний хоровод.

6 липня о 18:00 у Грецькому парку Одеси відбудеться урочиста церемонія нагородження фіналістів Всеукраїнського рейтингу «ТОП 100: Майбутнє України. Діти». На маленьких фіналістів, їх батьків та почесних гостей чекатимуть: казкова рожева килимова доріжка, тематичні кольорові фотозони стилізовані під локації з твору «Аліса в Країні Чудес», зіркові гості.



6 липня з 12:00 до 17:00 у Міському саду відбудеться фестиваль здорового і активного способу життя «Живи активно!». Вхід і всі заходи фестивалю - безкоштовні.

Також до 15 липня одеситів запрошують до участі в конкурсах фотографій та есе (статей) «Я і Китай», присвячених співпраці і дружбі між Китаєм і Україною.

У своїх роботах учасники конкурсу можуть поділитися враженнями про Китай, моментами життя, пов'язаними з Китаєм, історіями, дружбою з китайськими приятелями, роздумами про подальший розвиток китайсько-українських відносин.

7 липня о 9:00 в Одесі на спортивному майданчику біля Одеського навчально-виховного комплексу № 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» (вул. Кримська, 62а) відбудеться спортивно-масовий захід для дітей та підлітків «Веселі перегони». У програмі свята – заїзди учасників у категоріях: «Толокари», «Біговели», «Самокати», «Роликові ковзани», «Велосипед зі страхувальними колесами», «Велосипеди».

Погода в Одесі на вихідні: в Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів, температура вночі 17-19°С, вдень 26-28°С. 7 липня без істотних опадів, температура вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.