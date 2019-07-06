«Пісняри» в один день виступили в Одесі за двох різних кандидатів



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«Пісняри» в один день виступили в Одесі на двох концертах за двох різних кандидатів Фото: Громадське

Один виступ «Піснярів» обійшовся кандидату в депутату Танцюрі у 50 тисяч гривень

Білоруський гурт «Пісняри» виступив 5 липня в Одесі на концерті на підтримку кандидата в народні депутати на 133 окрузі – Дмитра Танцюри, а вже за півтори години виступив на концерті за іншого кандидата – Геннадія Чекіту, який балотується на 134 окрузі в Одесі.

Про це повідомляє Громадське.

На першому концерті був присутній сам Дмитро Танцюра. Він розповів, що виступ «Піснярів» йому обійшовся у 50 тисяч гривень.

На позачергові парламентські вибори кандидат йде самовисуванцем, але є членом партії «Довіряй ділам» – так званої «партії мерів» Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова. На концерті була символіка саме цієї партії.

Танцюра концерт підкупом не вважає.

«Все прозоро, концерт фінансується з мого виборчого фонду», – сказав він.

Окрім «Піснярів» кандидата підтримує й чинний міськголова Одеси Геннадій Труханов.

На другому концерті, куди «Пісняри» поїхали співати на підтримку Геннадія Чекіти, самого кандидата не було.

Лідер гурту «Пісняри» Вадим Косенко заявив, що гадки не має, яким чином вирішувалося це питання.

«Я просто артист, моя справа – виступити. Всі питання – до директора», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що політичні партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд«Опозиційної платформи - За життя», на котрому визначились з виборчим списком партії.