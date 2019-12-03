Завершено капремонт Воронцовського провулка



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В Одесі завершено капремонт Воронцовського провулка і відновлено рух автотранспорту

З 15 липня по 1 грудня 2019 року комунальні служби міста здійснювали капітальний ремонт Воронцовського провулка.

Під час робіт були повністю замінені всі інженерні мережі, що проходять під провулком: побутова та дощова каналізації, зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, мережі газопроводу, енергопостачання, теплопостачання, зв'язку, зовнішнього освітлення, а також прокладено кабельну каналізацію.

Проїжджу частину провулка вимостили гранітною бруківкою, тротуари - гранітною плиткою, на тротуарах також поклали тактильну плитку і обладнали пандуси для маломобільних груп населення.

Під час проведення робіт з демонтажу старого покриття на тротуарах були виявлені прямокутні плити з темного пісковика. Імовірно, такі плити використовувалися в XIX столітті для мощення тротуарів у Воронцовському провулку. Для того, щоб продемонструвати одеситам і гостям нашого міста, який матеріал використовувався раніше для благоустрою міста, частина цих плит була покладена у вигляді демонстраційного майданчика біля будинку №6 у Воронцовському провулку.

Для обмеження паркування уздовж тротуарів встановлені 242 стовпчики.

Рух автотранспорту у Воронцовському провулку, тимчасово закритий у зв'язку з проведенням капітального ремонту провулка, відновлено.

Замовником робіт з капітального ремонту Воронцовського провулка виступало управління дорожнього господарства Одеської міської ради.