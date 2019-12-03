  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Завершено капремонт Воронцовського провулка

    • Розсилка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка

    В Одесі завершено капремонт Воронцовського провулка і відновлено рух автотранспорту

    З 15 липня по 1 грудня 2019 року комунальні служби міста здійснювали капітальний ремонт Воронцовського провулка.

    Під час робіт були повністю замінені всі інженерні мережі, що проходять під провулком: побутова та дощова каналізації, зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, мережі газопроводу, енергопостачання, теплопостачання, зв'язку, зовнішнього освітлення, а також прокладено кабельну каналізацію.

    Проїжджу частину провулка вимостили гранітною бруківкою, тротуари - гранітною плиткою, на тротуарах також поклали тактильну плитку і обладнали пандуси для маломобільних груп населення.

    Під час проведення робіт з демонтажу старого покриття на тротуарах були виявлені прямокутні плити з темного пісковика. Імовірно, такі плити використовувалися в XIX столітті для мощення тротуарів у Воронцовському провулку. Для того, щоб продемонструвати одеситам і гостям нашого міста, який матеріал використовувався раніше для благоустрою міста, частина цих плит була покладена у вигляді демонстраційного майданчика біля будинку №6 у Воронцовському провулку.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Завершено капремонт Воронцовського провулка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка
    Завершено капремонт Воронцовського провулка

    Для обмеження паркування уздовж тротуарів встановлені 242 стовпчики.

    Рух автотранспорту у Воронцовському провулку, тимчасово закритий у зв'язку з проведенням капітального ремонту провулка, відновлено.

    Замовником робіт з капітального ремонту Воронцовського провулка виступало управління дорожнього господарства Одеської міської ради.

    Одеса благоустрій ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ