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    Жінка в лікарні, водій загинув: біля Одеси сталася смертельна аварія

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    водій BMW не впорався з керуванням, через це з&rsquo;їхав у кювет - Жінка в лікарні, водій загинув: біля Одеси сталася смертельна аварія
    водій BMW не впорався з керуванням, через це з’їхав у кювет
    фото: od.npu.gov.ua

    Пасажирку автомобіля з переломами та внутрішніми тілесними ушкодженнями доставили до лікарні

    8 березня на автодорозі Одеса-Кучургани ввечері сталася смертельна аварія

    За попередньою інформацією, водій BMW не впорався з керуванням, через це з’їхав у кювет та врізався у дерево передає пресслужба Нацполіції. Чоловік від отриманих травм загинув на місці. А пасажирку автомобіля з переломами та внутрішніми тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

    На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини аварії.

    Нагадаємо, 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, український автобус потрапив в аварію, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

    Теги: ДТП Одещина водій аварія жінка
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