Жінка в лікарні, водій загинув: біля Одеси сталася смертельна аварія

водій BMW не впорався з керуванням, через це з’їхав у кювет

Пасажирку автомобіля з переломами та внутрішніми тілесними ушкодженнями доставили до лікарні

8 березня на автодорозі Одеса-Кучургани ввечері сталася смертельна аварія

За попередньою інформацією, водій BMW не впорався з керуванням, через це з’їхав у кювет та врізався у дерево передає пресслужба Нацполіції. Чоловік від отриманих травм загинув на місці. А пасажирку автомобіля з переломами та внутрішніми тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини аварії.

Нагадаємо, 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, український автобус потрапив в аварію, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.