У Вінниці зіткнулись дизельний потяг та легковик: водій проігнорував сигнал світлофора

Попередньо встановлено, що водій легковика, 19-річний хлопець, проігнорував сигнал світлофора, що забороняв йому рух через колії

Постраждалого водія легковика доправили до лікарні

У Вінниці на нерегульованому залізничному переїзді на вулиці Залізничній відбулося зіткнення дизельного потягу та автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок цього постраждав водій автівки, його доправили до лікарні.

Як повідомляє Головне управління Державної Служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про цю дорожньо-транспортну пригоду надійшло до Служби порятунку 7 березня о 06:58.

«По прибуттю бійці ДПРЧ- 5 м . Вінниці встановили, що відбулося зіткнення дизельпотягу та легкового автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки» – йдеться у повідомленні.

Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги. Зазначено, що до проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося п’ятеро рятувальників особового складу та один спецавтомобіль.

Як зазначив інспектор відділу комунікації ГУНП у Вінницькій області Вадим Кобзар, попередньо встановлено, що водій легковика, 19-річний хлопець, проігнорував сигнал світлофора, що забороняв йому рух через колії (шлагбаум на цій ділянці відсутній). Внаслідок цього відбулося зіткнення з дизельним потягом. Постраждалого водія легковика доправили до лікарні.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, – карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого).

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