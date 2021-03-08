«Водій вирубався»: українець розповів подробиці смертельної ДТП у Польщі

Українець Михайло Токмаков розповів, що вижив завдяки випадковості

Один із пасажирів українського автобуса, що потрапив у смертельну ДТП у Польщі, розповів про обставини аварії.

За словами Михайла Токмакова, який перебуває у лікарні Перемишля, водії автобуса під час поїздки не змінювалися. Чоловік сів в автобус у Жешуві о 14:00, а ДТП сталася приблизно о 00:50.

«Його напарник весь час ходив, піднімався… ну, вони не змінювалися. Хвилин за 50 до інциденту він вирубався, він сильно крутнув на порожній трасі. Уже було зрозуміло, що він засинав», – сказав чоловік в інтерв'ю «Україна24».

Потерпілий розповів, що вижив завдяки випадковості: він поступився місцем біля вікна молодій жінці, яка загинула в результаті ДТП.

Як відомо, прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП. Водій, який знаходився за кермом автобуса під час аварії, зараз перебуває в лікарні.

Нагадаємо, у суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну. У лікарнях після аварії залишаються 26 українців.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило попередню версію причини аварії з українським автобусом у Польщі, що призвела до численних жертв. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.