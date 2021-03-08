На одеському пляжі з моря витягнули жінку

Допомога медиків не знадобилася, потерпіла сказала, що з нею усе добре

В Одесі 8 березня на пляжі «Ланжерон» жінка, прогулюючись по пірсу, посковзнулася і впала в воду.

На допомогу до неї відразу кинулися небайдужі одесити і витягли її з води повідомляє Odessa.online.

Допомога медиків не знадобилася, потерпіла сказала, що з нею усе добре і попрямувала додому.

Нагадаємо, в Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів. Хвилі змили більшу частину піску, залишилося лише кілька клаптиків суші біля двох рятувальних станцій. Сходи ж тепер спускаються прямо в море. На одному з пляжів тепер просто немає сходів: хвилі відкинули конструкцію на кілька метрів від води.

Зазначимо, що щорічно потужні шторми забирають близько 20% піску з пляжів. Кілька десятків років тому в Одесі вже проводили експеримент — залучили іноземну компанію до намивання пляжів, але робота виявилася неефективною. Люди кажуть, що замість забудови узбережжя багатоповерхівками, потрібно втілювати проєкти з захисту пляжів від наступу моря. Щорічно вода все сильніше атакує сушу.