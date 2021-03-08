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    На одеському пляжі з моря витягнули жінку

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    На допомогу до жінки відразу кинулися небайдужі одесити&nbsp; - На одеському пляжі з моря витягнули жінку
    На допомогу до жінки відразу кинулися небайдужі одесити 
    фото: odessa.online

    Допомога медиків не знадобилася, потерпіла сказала, що з нею усе добре

    В Одесі 8 березня на пляжі «Ланжерон» жінка, прогулюючись по пірсу, посковзнулася і впала в воду.

    На допомогу до неї відразу кинулися небайдужі одесити і витягли її з води повідомляє Odessa.online.

    Допомога медиків не знадобилася, потерпіла сказала, що з нею усе добре і попрямувала додому.

    Нагадаємо, в Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів. Хвилі змили більшу частину піску, залишилося лише кілька клаптиків суші біля двох рятувальних станцій. Сходи ж тепер спускаються прямо в море. На одному з пляжів тепер просто немає сходів: хвилі відкинули конструкцію на кілька метрів від води.

    Зазначимо, що щорічно потужні шторми забирають близько 20% піску з пляжів. Кілька десятків років тому в Одесі вже проводили експеримент — залучили іноземну компанію до намивання пляжів, але робота виявилася неефективною. Люди кажуть, що замість забудови узбережжя багатоповерхівками, потрібно втілювати проєкти з захисту пляжів від наступу моря. Щорічно вода все сильніше атакує сушу.

    Теги: Чорне море вода Одеса пляжі жінка одесити море
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