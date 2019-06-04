Зони відпочинку Одеси патрулюють спільні наряди поліцейських та гвардійців



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Увага правоохоронців та військовослужбовців зосереджена переважно на найбільш забитих в курортний сезон пляжах «Аркадія», «Ланжерон», «Лузанівка» та «Золотий Берег»

Три дні роботи патрулів вже дали свої позитивні результати: виявлено та задокументовано 25 адміністративних правопорушень. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Більшість правопорушень - це дрібне хуліганство, поява в стані сп’яніння та вживання алкогольних напоїв в публічних місцях, куріння в заборонених законом місцях та інші. Крім того, по гарячих слідах правоохоронцями затримано підозрюваного в скоєнні пограбування та трьох осіб за нанесення тілесних ушкоджень.





Слідкують за правопорядком та попереджають правопорушення посилені патрулі щоденно в нічний час, поки місто переповнене відпочиваючими та туристами.