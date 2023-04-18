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ЗСУ попередили про можливі ракетні удари по Одесі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ попередили про можливі ракетні удари по Одесі
Ворог, ймовірно, готує відстрочений ракетний удар ближче до своїх сакральних дат
фото ілюстративне

Нова атака росіян може статися ближче до 2 чи 9 травня

Російські загарбники можуть готувати ракетний удар по Одесі ближче до «сакральних дат» у травні. Про це під час брифінгу повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що є дві ймовірні причини, чому росіяни зменшили кількість атак по Одесі та області в останні дні. По-перше, у ворога залишилося мало ракет «Калібр». По-друге, зниження кількості обстрілів може бути спричинене штормом у Чорному морі.

При цьому Гуменюк попередила одеситів, що нова атака росіян може статися ближче до 2 чи 9 травня.

«Не можна виключати, що вони готують відстрочений ракетний удар ближче до своїх сакральних дат. Якщо ми говоримо про Одесу, то тут у росіян знакові дати це друге та дев'яте травня. За аналітикою, це цілком ймовірні дати, до яких ворог може підготуватися ретельно», – зазначила речниця.

Раніше Гуменюк повідомляла про запас ракет у Росії та ймовірність нових обстрілів.

До слова, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Одещина ракета війна окупанти

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