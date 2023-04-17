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Росія перестала завдавати ракетних ударів по Харкову. Влада назвала причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія перестала завдавати ракетних ударів по Харкову. Влада назвала причину
Відносна тиша по Харкову – це виключно заслуга ЗСУ
фото ілюстративне

Інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області в останній час значно зросла

Держава-агресорка не втратила свого інтересу до Харкова. Однак наразі росіяни завдають більше обстрілів по прикордонню області, а не по місту.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Суспільне».

«Харків для них інтерес не втратив. Це лише завдяки нашим збройним силам, Служби безпеки України, всіх сил. Це комплексна робота. І ось ця відносна тиша по Харкову – це виключно заслуга ЗСУ. Повірте, ми фіксуємо щодня, вчора і сьогодні вранці була ракетна небезпека у вигляді балістики, а це саме ймовірність запуску С-300. І ми такі факти фіксували й минулого тижня. І якщо запуски йдуть не в бік Харкова, то постійно страждає Куп’янськ, Вовчанськ», – розповів він.

Голова ОВА заявив, що інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області в останній час значно зросла. Кожного дня фіксується близько 15-20 прильотів по громадах. Росіяни руйнують інфраструктуру області.

«Інтенсивність обстрілів, на жаль, така сама, яку вони демонструють фактично цілодобово. В нас близько 15 пунктів сьогодні були під обстрілами. На щастя, ніхто на ранок не поранений. Далі будемо дивитися. Руйнується житлова інфраструктура. Ми фіксуємо частіші обстріли, наприклад, населеного пункту Уди, Козача Лопань – це Харківський район, північ нашої області. І вовчанський напрямок більш інтенсивно почали обстрілювати. Пошкоджений медичний заклад в цьому населеному пункті», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, триває 418-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Теги: Харків війна росія окупанти

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