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ЗСУ відбили понад 70 атак противника на п'яти напрямках – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ відбили понад 70 атак противника на п'яти напрямках – Генштаб
Протягом доби українські захисники відбили понад 70 атак противника
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Соснівка, Попівка та Іскрисківщина Сумської області, а також населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. У районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області. Окупанти обстріляли, зокрема, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку.

На Мар’їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. У той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Берислав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Мерлін».

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб Бахмут Вугледар

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