Гуменюк розповіла про запас ракет у Росії та ймовірність нових обстрілів

Нині у водах Чорного моря чергують російські ракетоносії, але, оскільки вирує шторм, ворог починає заводити корабельне угруповання в пункти базування

Росіяни будуть економити ракети, але українцям не варто розслаблятися, адже ворог залишає за собою ракетні обстріли як один з пріоритетних способів надавати собі штучну перевагу, коли немає успіхів на полі бою.

Таку думку висловила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія в етері загальнонаціонального телемарафону.

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«Вони готові застосувати зброю. Інше питання в тому, що вони дійсно намагаються економити, і це все ж таки зброя високоточна, яку вони воліють застосувати по конкретних цілях, конкретних об'єктах, щоб мати відповідний результат. Хоча ми знаємо випадки, коли вони випускали абсолютно по мирному населеному пункту, по Одещині – сім «калібрів», які прилетіли у школу, зруйнували будинок культури й так далі. Але це тоді вони мали таку можливість «розкошувати», а зараз усе ж таки в них запас ракет близький до критичного, тому скоріше за все будуть економити, але не виключено, що будуть таки й застосовувати», – сказала Гуменюк.

За її даними, нині у водах Чорного моря чергують російські ракетоносії, але, оскільки вирує шторм, ворог починає заводити корабельне угруповання в пункти базування. «4-5 балів для Чорного моря – це досить потужний шторм. Та розслаблятися не слід, пам'ятаємо, що підводні ракетоносії вони часто залишали навіть під час шторму на чергуванні», – підкреслила керівник ОК пресцентру Сил оборони Півдня.

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Гуменюк, коментуючи наміри ворога запустити серійне виробництво ракет типу Х-50, зазначила, що Україні потрібні потужніші системи ППО, адже наявні мають певне зношення, бо працюють дуже активно.

«Захист нам буде потрібний ще протягом певного часу. Але висновок такий, що санкції працюють – якщо вони (росіяни – ред.) відроджують те виробництво, яке може обходитися без компонентів, що підпали під санкції. Але санкції треба посилювати, в тому числі й для того, щоб і це виробництво було зупинено», – упевнена Гуменюк.

Раніше стало відомо, як росіяни змінюють свою тактику обстрілів.

Як повідомлялося, бригадний генерал Генштабу ЗСУ Олексій Громов раніше заявив, що у червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни. Водночас з лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіуса дії.