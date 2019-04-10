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    Звільнення голови Одеської ОДА: Степанов не оскаржуватиме рішення

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    Звільнення голови Одеської ОДА: Степанов не оскаржуватиме рішення

    Степанов зазначив, що вважає це рішення «суто політичним»

    Максим Степанов заявив, що не має наміру оскаржувати сьогоднішнє рішення Кабміну про звільнення його з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

    Про це він сказав під час прес-конференції, повідомляє «Укрінформ».

    «Процедуру мого звільнення дотримано. Думаю, що найближчим часом з'явиться відповідний Указ Президента. Відразу можу сказати: оскаржувати це рішення в суді не планую», - наголосив Степанов.

    Він зазначив, що вважає це рішення «суто політичним».

    Водночас Степанов ухилився від конкретних запитань щодо компрометуючих матеріалів у мережі Facebook про його причетність до корупції в медичній сфері та будівництві.

    «Я на 100 відсотків знаю, що через два з половиною роки роботи в облдержадміністрації я так само спокійно, як і раніше, ходжу без охорони по вулицях, у магазини. Можу відповісти за всі свої рішення, жодного факту корупції з мого боку чи людей моєї команди, в яких впевнений, 100 відсотків не було», - сказав він.

    Степанов також подякував членам команди ОДА, з якими працював понад два роки, і сказав, що найближчим часом планує «виїхати до Києва, щоб погуляти з сином, поспілкуватися, піти з ним в кіно».

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і тимчасово поклав виконання обов'язків голови Одеської ОДА на Сергія Паращенка.

    Проте Степанов пішов проти президента і заявив, що не згоден з указом Порошенка та назвав цей документ «дуже дивним».

    Після цього в Адміністрації президента направили в Кабмін подання на відставку Степанова, а 10 квітня уряд схвалив звільнення очільника Одещини Степанова.

    Зазначимо, що глава МВС Арсен Аваков єдиний проголосував проти звільнення Одеського губернатора.

    Кабмін відставка Одещина чиновник Максим Степанов
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