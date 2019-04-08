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    Глава Одеської ОДА Степанов не згоден з указом Порошенка

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    Максим&nbsp;Степанов вважає, що указ про відсторонення &laquo;не має нічого спільного з законодавством&raquo; - Глава Одеської ОДА Степанов не згоден з указом Порошенка
    Максим Степанов вважає, що указ про відсторонення «не має нічого спільного з законодавством»

    Чиновник стверджує, що він не писав заяву про звільнення

    Указ президента Петра Порошенка про відсторонення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації є перевищенням президентських повноважень. Про це Степанов заявив на брифінгу, передає «РБК-Україна».

    Степанов, зокрема, прокоментував інформацію про те, що він нібито подав заяву про звільнення.

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    «Голова Одеської ОДА перед вами, він жодних заяв не писав і писати не планує», - сказав Степанов і додав, що йому пропонували написати заяву ще в п'ятницю, але він відмовився.

    Крім того, він назвав указ про відсторонення «дуже дивним» і вважає, що цей документ не має нічого спільного з законодавством.

    «З'явився указ про відсторонення від посади. Дуже дивний документ, який, на моє переконання та на переконання юристів, не має нічого спільного з законодавством України. Він вийшов за повноваження президента, записані в Конституції», - додав Степанов.

    Зазначимо, сьогодні з'явився указ про відсторонення Степанова і призначення Сергія Паращенка тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської ОДА.

    Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».

     

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