Глава Одеської ОДА Степанов не згоден з указом Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Степанов вважає, що указ про відсторонення «не має нічого спільного з законодавством»

Чиновник стверджує, що він не писав заяву про звільнення

Указ президента Петра Порошенка про відсторонення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації є перевищенням президентських повноважень. Про це Степанов заявив на брифінгу, передає «РБК-Україна».

Степанов, зокрема, прокоментував інформацію про те, що він нібито подав заяву про звільнення.

«Голова Одеської ОДА перед вами, він жодних заяв не писав і писати не планує», - сказав Степанов і додав, що йому пропонували написати заяву ще в п'ятницю, але він відмовився.

Крім того, він назвав указ про відсторонення «дуже дивним» і вважає, що цей документ не має нічого спільного з законодавством.

«З'явився указ про відсторонення від посади. Дуже дивний документ, який, на моє переконання та на переконання юристів, не має нічого спільного з законодавством України. Він вийшов за повноваження президента, записані в Конституції», - додав Степанов.

Зазначимо, сьогодні з'явився указ про відсторонення Степанова і призначення Сергія Паращенка тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».