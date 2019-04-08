Порошенко відсторонив главу Одеської ОДА Степанова



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Звільнений Максим Степанов Фото: facebook.com StepanovMV

Максим Степанов обіймав посаду губернатора Одеської області з січня 2017 року

Президент України Петро Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Відсторонити Степанова Максима Володимировича від посади голови Одеської обласної державної адміністрації», - сказано в указі президента №107/2019.

Наступним указом №108/2019 Порошенко тимчасово поклав виконання обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Сергія Паращенка.

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Максим Степанов обіймав посаду губернатора Одеської області з січня 2017 року. До цього він п’ять років працював в державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів.

Зазначимо, що Степанов наполягав на кримінальних справах щодо фальсифікаторів виборів. Голова Одеської ОДА відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців, закликавши відкривати кримінальні справи, якщо такі факти фіксуються в Одеській області.

Нагадаємо, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку. Він зазначив, що написав президентові заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».

Є інтереси держави, які для мене важливіші за будь-які посади! Я сам розвію будь-які сумніви та весь бруд щодо мене, який безпідставно поширюють в інформаційному просторі. В мене немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства. Я готовий захищати і буду захищати своє чесне ім‘я», - додав Гордєєв.

Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.

У лютому генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство не має доказів причетності голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк.