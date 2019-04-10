Уряд схвалив звільнення очільників Одещини і Херсонщини



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Андрій Гордєєв і Максим Степанов Фото: РБК-Україна

Степанова та Гордєєва звільнять з посад голів Одеської та Херсонської ОДА

Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента Петра Порошенко про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 10 квітня

«Кабмін схвалив звільнення», - сказав після засідання прес-секретар прем'єр-міністра Гройсмана Василь Рябчук.

Окрім цього, він зазначив, що уряд також схвалив звільнення голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва згідно із заявою про відставку за власним бажанням.

«Погодили його заяву за власним бажанням», - додав Рябчук.

Нагадаємо, Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і тимчасово поклав виконання обов'язків голови Одеської ОДА на Сергія Паращенка.

Сам Степанов повідомив, що йому пропонували написати заяву про звільнення, але він відмовився.

Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.

У лютому генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що слідство не має доказів причетності голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

5 квітня Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.





Джерело: Інтерфакс-Україна