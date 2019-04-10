Аваков єдиний проголосував проти звільнення Одеського губернатора



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Фото: урядовий портал

Максим Степанов мав серйозну підтримку в уряді, тільки цього було не достатнім, щоб залишитись на посаді губернатора

Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розкритикував сьогоднішнє схвалення Кабміном звільнення голови Одеської облдержадміністрації.

«Проти політичної розправи над Максимом Степановим висловився і проголосував лише один міністр – Арсен Аваков», - повідомляє Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Радник Авакова назвав рішення уряду юридично необґрунтованим і називав ймовірну причину такої ухвали.

«Сьогодні Кабінет Міністрів Петра Порошенко ухвалив безпідставну відставку голови Одеської ОДА Максима Степанова, котрий відмовився бути де факто співробітником виборчого штабу чинного Президента», - каже Геращенко.

Нагадаємо, Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова і тимчасово поклав виконання обов'язків голови Одеської ОДА на Сергія Паращенка.

Проте Степанов пішов проти президента і заявив, що не згоден з указом Порошенка та назвав цей документ «дуже дивним».

Після цього в Адміністрації президента направили в Кабмін подання на відставку Степанова, а 10 квітня уряд схвалив звільнення очільника Одещини Степанова.