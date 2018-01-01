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    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса

    Комунальні служби розчищають вулиці. Однак, якщо температура опуститься нижче нуля - можливо обмерзання
    У ніч на вівторок, 6 лютого, в Одесі повалив мокрий сніг. Будинки та вулиці південного міста вкрилися пухнастою білою пеленою. Сніг майже відразу починає танути. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає: через підвищення денної температури сніг незабаром зміниться дощем. [GALLERY_BLOCK] Транспорт ходить без особливих труднощів
    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка
    Одесу засипало снігом
    Фото: zachem.com.ua
    Одесу засипало снігом

    Комунальні служби розчищають вулиці. Однак, якщо температура опуститься нижче нуля - можливо обмерзання

    У ніч на вівторок, 6 лютого, в Одесі повалив мокрий сніг. Будинки та вулиці південного міста вкрилися пухнастою білою пеленою. Сніг майже відразу починає танути. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає: через підвищення денної температури сніг незабаром зміниться дощем.

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    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Зимова казка в Південній Пальмірі. Як виглядає засипана снігом Одеса
    Фото: zachem.com.ua

    Транспорт ходить без особливих труднощів навіть в умовах деякого погіршення видимості. Зараз в Одесі хмарно, безвітряно при температурі від +1 до +5. На дорогах - каша з бруду і талого снігу. Комунальні служби розчищають вулиці. Однак, якщо температура опуститься нижче нуля - можливо обмерзання. На автодорогах області місцями ожеледиця, видимість хороша.

    Джерело: Дзеркало тижня

    прогноз погоди Одеса Одещина
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