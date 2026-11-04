Окупанти вдарили по складах у передмісті Одеси: постраждала людина (фото)

Триває ліквідація наслідків атаки

Сьогодні, 4 листопада, російська терористична армія атакувала передмістя Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення по виготовленню взуття у передмісті Одеси. Виникли пожежі, знищено два автомобілі», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, одна людина постраждала. Триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, Росія продовжує накопичувати далекобійне ракетне озброєння та нарощувати виробничі потужності, попри міжнародні санкції. Станом на жовтень 2026 року країна-агресор мала у своєму розпорядженні до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.

За інформацією ГУР, російський військово-промисловий комплекс здатний щомісяця виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет. Зокрема, до 110 одиниць припадає на балістичне озброєння.