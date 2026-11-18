Христина Лисенко багато років працювала координаторкою, адміністраторкою та продюсеркою

Унаслідок російської атаки на Одесу 18 листопада загинула продюсерка телеканалу «Перший міський. Одеса» Христина Лисенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву каналу.

«Під час першої ранкової атаки загинула наша Кріс… Христина Лисенко, багаторічна координаторка, адміністраторка, продюсерка «Першого міського», – йдеться у повідомленні.

фото: Христина Лисенко/Facebook

фото: Христина Лисенко/Facebook

Зазначається, що Христина Лисенко у момент удару йшла на роботу Європейською вулицею. До офісу телеканалу їй залишалося пройти три квартали.

«Вона завжди приходила першою, вона була нашим стрижнем, навколо якого всі та все трималося. Вона була людиною з міцним характером та великим, добрим, справедливим серцем. Воювала за кожного кого покинули, образили, обділили. Вона любила коней і рятувала котів. На роботі на неї чекала врятована під час липневого обстрілу кішка Мавка, якій вона прискіпливо шукала нову родину», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по центральній частині Одеси 18 листопада. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по центру Одеси 18 листопада, внаслідок якої загинули люди. Він закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію.