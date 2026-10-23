РФ вдарила по Одещині: пошкоджено бази відпочинку, постраждало троє людей

На території баз відпочинку виникла масштабна пожежа

Сьогодні, 23 жовтня, російська терористична армія атакувала Одещину. Руйнувань та пошкоджень зазнали цивільна та промислова інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«На території баз відпочинку виникла масштабна пожежа. Ліквідацію наслідків ускладнювали повітряні тривоги та повторна атака по місцю роботи рятувальників. Під час загрози надзвичайники перебували в безпечному місці, на щастя, ніхто з них не постраждав. Попередньо, на базі відпочинку постраждала одна людина», – йдеться у повідомленні.

За іншою адресою сталося часткове руйнування даху триповерхової адмінбудівлі та виробничо-складського приміщення підприємства. Постраждали щонайменше двоє людей.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 50 рятувальників.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох областях України. Унаслідок ударів нові знеструмлення виникли у восьми регіонах.

Як повідомлялося, у Житомирській області після чергової російської атаки понад 900 населених пунктів залишилися без електроенергії. У ніч проти 23 жовтня окупанти знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема по енергетичних об'єктах та житлових будинках.

До слова, вдень російська терористична армія атакувала обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі.