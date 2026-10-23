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РФ вдарила по Одещині: пошкоджено бази відпочинку, постраждало троє людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по Одещині: пошкоджено бази відпочинку, постраждало троє людей
Наслідки російської атаки на Одещину
фото: Олег Кіпер/Telegram

На території баз відпочинку виникла масштабна пожежа

Сьогодні, 23 жовтня, російська терористична армія атакувала Одещину. Руйнувань та пошкоджень зазнали цивільна та промислова інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«На території баз відпочинку виникла масштабна пожежа. Ліквідацію наслідків ускладнювали повітряні тривоги та повторна атака по місцю роботи рятувальників. Під час загрози надзвичайники перебували в безпечному місці, на щастя, ніхто з них не постраждав. Попередньо, на базі відпочинку постраждала одна людина», – йдеться у повідомленні.

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РФ вдарила по Одещині: пошкоджено бази відпочинку, постраждало троє людей фото 2
РФ вдарила по Одещині: пошкоджено бази відпочинку, постраждало троє людей фото 3

За іншою адресою сталося часткове руйнування даху триповерхової адмінбудівлі та виробничо-складського приміщення підприємства. Постраждали щонайменше двоє людей.

До ліквідації наслідків атаки залучалися 50 рятувальників.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох областях України. Унаслідок ударів нові знеструмлення виникли у восьми регіонах. 

Як повідомлялося, у Житомирській області після чергової російської атаки понад 900 населених пунктів залишилися без електроенергії. У ніч проти 23 жовтня окупанти знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема по енергетичних об'єктах та житлових будинках.

До слова, вдень російська терористична армія атакувала обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі.

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Теги: Одещина війна

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