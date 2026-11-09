Удар по Одещині: загинуло троє людей, пошкоджено склад з продуктами харчування

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували двох людей

Сьогодні, 9 листопада, російська терористична армія атакувала Одещину. Унаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Внаслідок російської атаки загинули три людини, щонайменше три постраждали. Пошкоджена складська будівля з продуктами харчування – спалахнула пожежа», – йдеться у повідомленні.

Також в Одеському районі внаслідок влучання загорівся двоповерховий житловий будинок та гараж на території кооперативу. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували двох людей.

Роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги та загроза повторних ворожих ударів. На місцях працювали понад 60 рятувальників та психологи ДСНС.

До слова, вранці 9 листопада російські військові атакували автомобіль енергетиків у Сумах. Унаслідок удару троє співробітників «Укренерго» отримали поранення, одного з них медики оперують через тяжкі травми.