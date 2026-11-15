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Атака на Чорноморськ: постраждали люди, пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Чорноморськ: постраждали люди, пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Наслідки російської атаки на Чорноморськ
фото: ДСНС Одещини

Унаслідок російської атаки значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля

Унаслідок нічної російської атаки на Чорноморськ шестеро людей отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Загорілися два припарковані автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено газову трубу, фасади та вікна сусідніх житлових будинків», – йдеться у повідомленні.

Атака на Чорноморськ: постраждали люди, пошкоджено енергетичну інфраструктуру фото 1
Атака на Чорноморськ: постраждали люди, пошкоджено енергетичну інфраструктуру фото 2

Зазначається, що в одній із квартир опинився заблокованим травмований чоловік. Рятувальники відчинили двері, надали йому домедичну допомогу та передали медикам.

На місці події психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям, чиї оселі постраждали внаслідок атаки.

До слова, російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури на Кіровоградщині. Обійшлося без загиблих і травмованих.

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Теги: Одещина війна ДСНС

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