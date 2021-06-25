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    Аномальну спеку висміяли в соцмережах (фото)

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    Українці продовжують жартувати через нетипову спеку - Аномальну спеку висміяли в соцмережах (фото)
    Українці продовжують жартувати через нетипову спеку
    Фото з відкритих джерел

    Найбільший температурний рекорд оголосили на Закарпатті

    Після нещодавніх гроз та потопів Україну не полишає аномальна спека, у кількох регіонах уже оновилися температурні рекорди. Користувачі соцмереж відреагували на такі перепади веселими мемами.

    Так, у Києві 23 червня середньодобова температура повітря становила +27°С. Востаннє такі показники спостерігалися цього дня аж у 1954 році.

    Після полудня в столиці температура повітря сягнула своїх максимальних показників – аж +33,7°С. Таким чином попередній рекорд дня від 1946 року був перевищений на 0,6°С.

    23 червня температурний рекорд зафіксували й у Чернігові. У місті термометри зупинилися на позначці +35,3°С. Тож рекорд 1964 року в +33,8°С був перевищений одразу на 1,5°С.

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    Аномальну спеку висміяли в соцмережах (фото)
    Аномальну спеку висміяли в соцмережах (фото)
    Аномальну спеку висміяли в соцмережах (фото)
    Аномальну спеку висміяли в соцмережах (фото)
    Аномальну спеку висміяли в соцмережах (фото)
    Аномальну спеку висміяли в соцмережах (фото)

    Але про найбільш вражаючий температурний рекорд оголосили на Закарпатті. Там заявили, що автоматична метеостанція «Ужгород» напередодні зафіксувала рекордну за 130 років температуру – до +39,8°C.

    Додамо, що медики радять не виходити на вулицю без головних уборів, пити багато води і не перебувати тривалий час під палючим сонцем.

    Люди можуть охолодитися в парках і скверах. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

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    Теги: прогноз погоди українці рекорд
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    Аномальну спеку висміяли в соцмережах (фото)