Прогноз погоди на 25 червня (карта)

Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від 32 до 34 градусів за Цельсієм

За винятком західної частини країни та Причорномор'я опадів не передбачається

В п'ятницю, 25 червня 2021 року, спека не йтиме з України. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від 32 до 34 градусів за Цельсієм, передає Український гідрометеорологічний центр.

За винятком західної частини країни та Причорномор'я опадів не передбачається.

meteo.gov.ua

В обласних центрах повітря прогріється щонайбільше до таких позначок:

Ужгород - +34,

Львів - +34,

Луцьк - +34,

Рівне - +35,

Івано-Франківськ - +33,

Тернопіль - +34,

Чернівці - +34,

Хмельницький - +34,

Житомир - +34,

Київ - +34,

Черкаси - +34,

Вінниця - +34,

Кропивницький - +34,

Одеса - +28,

Дніпро - +33,

Запоріжжя - +33,

Миколаїв - +33,

Херсон - +33,

Сімферополь - +29,

Чернігів - +34,

Суми - +34,

Полтава - +34,

Харків - +35,

Донецьк - +35,

Луганськ - +35.

Швидкість вітру становитиме 3-8 м/с.

Сонце сяде о 21:14.

Як вже розповідав «Главком», через температуру в кабіні +47 градусів у Києві під час руху знепритомнів водій трамвая.

Як попереджають метеорологи, рекордна спека лише починається.

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