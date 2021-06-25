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    Прогноз погоди на 25 червня (карта)

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    Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від 32 до 34 градусів за Цельсієм - Прогноз погоди на 25 червня (карта)
    Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від 32 до 34 градусів за Цельсієм
    фото: youtube

    За винятком західної частини країни та Причорномор'я опадів не передбачається

    В п'ятницю, 25 червня 2021 року, спека не йтиме з України. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від 32 до 34 градусів за Цельсієм, передає Український гідрометеорологічний центр.

    За винятком західної частини країни та Причорномор'я опадів не передбачається.

    meteo.gov.ua

    meteo.gov.ua

    В обласних центрах повітря прогріється щонайбільше до таких позначок:

    • Ужгород - +34,
    • Львів - +34,
    • Луцьк - +34,
    • Рівне - +35,
    • Івано-Франківськ - +33,
    • Тернопіль - +34,
    • Чернівці - +34,
    • Хмельницький - +34,
    • Житомир - +34,
    • Київ - +34,
    • Черкаси - +34,
    • Вінниця - +34,
    • Кропивницький - +34,
    • Одеса - +28,
    • Дніпро - +33,
    • Запоріжжя - +33,
    • Миколаїв - +33,
    • Херсон - +33,
    • Сімферополь - +29,
    • Чернігів - +34,
    • Суми - +34,
    • Полтава - +34,
    • Харків - +35,
    • Донецьк - +35,
    • Луганськ - +35.

    Швидкість вітру становитиме 3-8 м/с.

    Сонце сяде о 21:14.

    Як вже розповідав «Главком», через температуру в кабіні +47 градусів у Києві під час руху знепритомнів водій трамвая.

    Як попереджають метеорологи, рекордна спека лише починається.

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    Теги: прогноз погоди спека
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    Прогноз погоди на 25 червня (карта)