Прогноз погоди на 25 червня (карта)
За винятком західної частини країни та Причорномор'я опадів не передбачається
В п'ятницю, 25 червня 2021 року, спека не йтиме з України. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від 32 до 34 градусів за Цельсієм, передає Український гідрометеорологічний центр.
За винятком західної частини країни та Причорномор'я опадів не передбачається.
В обласних центрах повітря прогріється щонайбільше до таких позначок:
- Ужгород - +34,
- Львів - +34,
- Луцьк - +34,
- Рівне - +35,
- Івано-Франківськ - +33,
- Тернопіль - +34,
- Чернівці - +34,
- Хмельницький - +34,
- Житомир - +34,
- Київ - +34,
- Черкаси - +34,
- Вінниця - +34,
- Кропивницький - +34,
- Одеса - +28,
- Дніпро - +33,
- Запоріжжя - +33,
- Миколаїв - +33,
- Херсон - +33,
- Сімферополь - +29,
- Чернігів - +34,
- Суми - +34,
- Полтава - +34,
- Харків - +35,
- Донецьк - +35,
- Луганськ - +35.
Швидкість вітру становитиме 3-8 м/с.
Сонце сяде о 21:14.
Як вже розповідав «Главком», через температуру в кабіні +47 градусів у Києві під час руху знепритомнів водій трамвая.
Як попереджають метеорологи, рекордна спека лише починається.