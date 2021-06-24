Метеорологи попереджають: рекордна спека лише починається

До 2025 року принаймні один рік стане новим найспекотнішим в історії

Новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме і буде значно вищою, ніж у 1981-2010 роках. Про це повідомив колишній депутат Київради, ініціатор проєкту «Екологічна стратегія розвитку Києва 2030» Костянтин Яловий.

Автори всесвітнього кліматичного звіту прогнозують з 2021 до 2025 року принаймні один рік, який стане новим найспекотнішим і перевищить рекорд 2016 року.

Ймовірність того, що середнє значення температури протягом 2021–2025 років буде вищим за попередні п’ять років, становить 80%.

Ознаки цього процесу кияни спостерігають уже зараз. Так, 23 червня максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С. Сьогодні вдень у Києві прогнозують до +35°C.

Медики попереджають про ризик сонячних і теплових ударів, а також можливе погіршення стану здоров’я людей, які страждають від хронічних захворювань, особливо серцево-судинної системи.

Щоб зменшити вплив спеки на своє здоров'я, варто дотримуватися простих порад:

Менше часу проводьте на вулиці, особливо під відкритим сонцем.

Надягайте легкий одяг з натуральних тканин світлих кольорів.

Користуйтеся головним убором та сонцезахисними окулярами.

Пийте багато рідини: чаю, води, морсу, кисломолочних напоїв, відварів із сухофруктів, вітамінізованих напоїв.

Обмежте вживання гострої та жирної їжі. Вживайте більше фруктів та овочів.

Плануючи відпочинок дітей, рекомендується змістити час екскурсій і походів на ранкові або вечірні години.

Забезпечте дитину панамкою та сонцезахисними окулярами.

Прослідкуйте, щоб у дітей було достатньо питної води.

23 червня по всій Україні було дуже спекотно. На більшості території України температура повітря прогрілася вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм.

У Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг, оскільки температура асфальту сягає +50°С і вище. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

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