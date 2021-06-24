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    Спека в Києві встановила перші рекорди літа

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    У столиці спекотний тиждень - Спека в Києві встановила перші рекорди літа
    У столиці спекотний тиждень
    Фото з відкритих джерел

    Температура повітря в Києві побила рекорд 75-річної давнини

    23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +27,0°С. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 23 червня максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С.

    Як повідомляли синоптики, це не межа і вже 24 червня у столиці очікується +35°C. Така ж ситуація має скластися у п'ятницю, 25 червня. Можливо, трохи знизить температуру дощ, який прогнозують у Києві цими вихідними.

    Додамо, що 23 червня по всій Україні було дуже спекотно. На більшості території України температура повітря прогрілася вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм.

    У Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг, оскільки температура асфальту сягає +50°С і вище. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

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    Теги: прогноз погоди Київ спека повітря літо
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    Спека в Києві встановила перші рекорди літа