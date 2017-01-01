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    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу

    Документальний фотопроект про повсякденне життя Норильська
    Російський Норильськ – найпівнічніше місто в світі з населенням понад 100 тисяч осіб. Місцевий клімат суворий. Середня температура становить -10 °C, а взимку досягає позначки -55 °С. При цьому Норильськ входить до п'ятірки найбільш вітряних населених пунктів планети. Щороку на два місяці він занурюється в полярну ніч.
    • Сьогодні, 11:05
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    Норильськ
    Норильськ

    Документальний фотопроект про повсякденне життя Норильська

    Російський Норильськ – найпівнічніше місто в світі з населенням понад 100 тисяч осіб. Місцевий клімат суворий. Середня температура становить -10 °C, а взимку досягає позначки -55 °С. При цьому Норильськ входить до п'ятірки найбільш вітряних населених пунктів планети. Щороку на два місяці він занурюється в полярну ніч.

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    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу
    Як сьогодні виглядає Норильськ - місто, збудоване в'язнями ГУЛАГу

    Саме місто, шахти і металургійні заводи будували ув'язнені ГУЛАГу.

    Документальний фотопроект Олени Чернишової націлений на вивчення адаптації людини до екстремального клімату, катастрофічних екологічних умов і до відірваності від материка.

    Джерело: cameralabs.org

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