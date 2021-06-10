Авто принцеси Діани розіграють на аукціоні (фото)

Раніше на аукціон було виставлено велосипед принцеси Діани

На аукціоні у Великобританії продадуть машину принцеси Діани, якою вона керувала майже сорок років тому. Автомобіль Ford Escort був подарунком принца Уельського. Про це інформує пише The Times.

Принц Чарльз подарував авто тоді ще своїй нареченій, незадовго до їхнього весілля 1981 року. Леді Ді водила її до серпня 1982 року.

Наразі автомобіль – у хорошому стані: він зберіг своє первісне лакофарбове покриття та оббивку, а також має відносно невеликий пробіг – 133,5 тис. км. На капоті авто встановлено копію фігурки срібної жаби, подарованої принцесі її сестрою, Сарою Спенсер.

Нинішня володарка Ford Escort є великою прихильницею принцеси Діани, і вона настільки дорожила авто і його королівської історією, що зберігала його походження в секреті аж до торгів. Чому вона вирішила продати машину, на даний момент невідомо. Автомобіль попередньо оцінили в майже $57 тисяч.

Нагадаємо, що раніше на аукціон було виставлено велосипед принцеси Діани, на якому вона каталася ще до заміжжя з принцом Чарльзом. Він був символом її юнацької свободи, а потім обмежень, з якими Леді Ді зіткнулася, ставши членом королівської сім'ї.

Додамо, що під час офіційних візитів до Букінгемського палацу навіть найзапекліші бунтарі одягаються згідно дрес-коду. Але зірки залишаються вірними собі, коли члени королівської родини перебувають на менш формальних заходах. Видання Insider оприлюднило найсміливіші образи зірок, в яких вони зустрічалися з королевою Єлизаветою та її сім'єю.

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