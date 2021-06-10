  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Авто принцеси Діани розіграють на аукціоні (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Королівську машину оцінили у майже $57 тисяч - Авто принцеси Діани розіграють на аукціоні (фото)

    Королівську машину оцінили у майже $57 тисяч

    Фото з відкритих джерел

    Раніше на аукціон було виставлено велосипед принцеси Діани

    На аукціоні у Великобританії продадуть машину принцеси Діани, якою вона керувала майже сорок років тому. Автомобіль Ford Escort був подарунком принца Уельського. Про це інформує пише The Times.

    Принц Чарльз подарував авто тоді ще своїй нареченій, незадовго до їхнього весілля 1981 року. Леді Ді водила її до серпня 1982 року.

    Наразі автомобіль – у хорошому стані: він зберіг своє первісне лакофарбове покриття та оббивку, а також має відносно невеликий пробіг 133,5 тис. км. На капоті авто встановлено копію фігурки срібної жаби, подарованої принцесі її сестрою, Сарою Спенсер.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Авто принцеси Діани розіграють на аукціоні (фото)
    Авто принцеси Діани розіграють на аукціоні (фото)
    Авто принцеси Діани розіграють на аукціоні (фото)
    Авто принцеси Діани розіграють на аукціоні (фото)

    Нинішня володарка Ford Escort є великою прихильницею принцеси Діани, і вона настільки дорожила авто і його королівської історією, що зберігала його походження в секреті аж до торгів. Чому вона вирішила продати машину, на даний момент невідомо. Автомобіль попередньо оцінили в майже $57 тисяч.

    Нагадаємо, що раніше на аукціон було виставлено велосипед принцеси Діани, на якому вона каталася ще до заміжжя з принцом Чарльзом. Він був символом її юнацької свободи, а потім обмежень, з якими Леді Ді зіткнулася, ставши членом королівської сім'ї.

    Додамо, що під час офіційних візитів до Букінгемського палацу навіть найзапекліші бунтарі одягаються згідно дрес-коду. Але зірки залишаються вірними собі, коли члени королівської родини перебувають на менш формальних заходах. Видання Insider оприлюднило найсміливіші образи зірок, в яких вони зустрічалися з королевою Єлизаветою та її сім'єю.

    Читайте також:
    Теги: Велика Британія автомобіль аукціон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Авто принцеси Діани розіграють на аукціоні (фото)