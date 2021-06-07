Без зайвої скромності: сміливі образи, з якими зіткнулася королівська родина (фото)
Члени королівської родини далеко не завжди мають аристократичний вигляд
Під час офіційних візитів до Букінгемського палацу навіть найзапекліші бунтарі одягаються згідно дрес-коду. Але зірки залишаються вірними собі, коли члени королівської родини перебувають на менш формальних заходах. Видання Insider оприлюднило найсміливіші образи зірок, в яких вони зустрічалися з королевою Єлизаветою та її сім'єю.
У 1997 році Джері Холлівелл із «Spice Girls» фотографувалася поруч із принцом Чарльзом в кросівках на платформі, міні-шортах і майці з глибоким декольте. Таке вбрання вона обрала для Королівського гала-концерту.
1997 року Єлизавета II відвідала концерт «Spice Girls» в лондонському театрі Victoria Palace Theater. Королева обрала для вечора стриману сукню з короткими рукавами і білі рукавички, а ось відомі співачки вбралися значно сміливіше.
Принц Чарльз на вечірці De Beers / Versace 1999 року мав доволі гармонійний вигляд на тлі чарівної Елізабет Херлі у рожевій сукні.
У 2007 році неголений Енріке Іглесіас у джинсах і пом'ятому піджаку мав честь потиснути руку Єлизаветі II. Під час зустрічі голова престолу у блискучій білій сукні жодним мускулом не дала співакові зрозуміти, що він має доволі неохайний вигляд.
У 2009 році на Королівському вар'єте-шоу Єлизавета зустрілася з Леді Гагою. Хоч вбрання співачки було повністю закритим, проте помпезності йому не бракує. Того вечора зірка вбралася у червону латексну сукню з високим коміром і пишними рукавами, а її обличчя прикрасили червоні стрази.
Варто сказати і про те, що самі члени королівської родини далеко не завжди мають аристократичний вигляд. У 2002 році на університетському показі Кейт Міддлтон дефілювала в прозорій сукні і білизні.
Додамо, що в Британії та Іспанії відбулося два гучних аристократичних весілля. Увагу прикували зіркові пари молодят та весільні сукні наречених.