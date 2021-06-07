Без зайвої скромності: сміливі образи, з якими зіткнулася королівська родина (фото)

Зірки залишаються вірними собі, коли члени королівської родини перебувають на менш формальних заходах

Члени королівської родини далеко не завжди мають аристократичний вигляд

Під час офіційних візитів до Букінгемського палацу навіть найзапекліші бунтарі одягаються згідно дрес-коду. Але зірки залишаються вірними собі, коли члени королівської родини перебувають на менш формальних заходах. Видання Insider оприлюднило найсміливіші образи зірок, в яких вони зустрічалися з королевою Єлизаветою та її сім'єю.

У 1997 році Джері Холлівелл із «Spice Girls» фотографувалася поруч із принцом Чарльзом в кросівках на платформі, міні-шортах і майці з глибоким декольте. Таке вбрання вона обрала для Королівського гала-концерту.

1997 року Єлизавета II відвідала концерт «Spice Girls» в лондонському театрі Victoria Palace Theater. Королева обрала для вечора стриману сукню з короткими рукавами і білі рукавички, а ось відомі співачки вбралися значно сміливіше.

Принц Чарльз на вечірці De Beers / Versace 1999 року мав доволі гармонійний вигляд на тлі чарівної Елізабет Херлі у рожевій сукні.

У 2007 році неголений Енріке Іглесіас у джинсах і пом'ятому піджаку мав честь потиснути руку Єлизаветі II. Під час зустрічі голова престолу у блискучій білій сукні жодним мускулом не дала співакові зрозуміти, що він має доволі неохайний вигляд.

У 2009 році на Королівському вар'єте-шоу Єлизавета зустрілася з Леді Гагою. Хоч вбрання співачки було повністю закритим, проте помпезності йому не бракує. Того вечора зірка вбралася у червону латексну сукню з високим коміром і пишними рукавами, а її обличчя прикрасили червоні стрази.

Варто сказати і про те, що самі члени королівської родини далеко не завжди мають аристократичний вигляд. У 2002 році на університетському показі Кейт Міддлтон дефілювала в прозорій сукні і білизні.

Додамо, що в Британії та Іспанії відбулося два гучних аристократичних весілля. Увагу прикували зіркові пари молодят та весільні сукні наречених.

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