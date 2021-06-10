США та Британія розкритикували визнання фонду Навального в РФ екстремістами

Представник Держдепу США зазначив, що Росія зловживає словом екстремізм

Представники США та Великої Британії негативно відреагували на рішення Московського міського суду визнати Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального екстремістською організацією.

«Постанова про те, що антикорупційний фонд ФБК є екстремістською організацією, є збоченим. Це ще одна атака в дусі Кафки на тих, хто бореться з корупцією та за відкриті суспільства, й навмисна спроба ефективно поставити поза законом справжню політичну опозицію в Росії», – заявив глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб.

Також представник Держдепу США Нед Прайс зазначив, що Росія зловживає словом екстремізм.

«Ми закликаємо Росію припинити зловживання позначеннями «екстремізм», спрямованими проти ненасильницьких організацій, припинити репресії щодо Навального та його прихильників, виконати свої міжнародні зобов'язання щодо поваги та забезпечення прав людини й основних свобод», – повідомив представник Держдепу.

Нагадаємо, напередодні ввечері Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і штаби опозиціонера Олексія Навального «екстремістськими організаціями».

Співробітникам організації і тим, хто «чинить навмисні дії, що відносяться до продовження або поновлення діяльності даної організації», загрожує до шести років в’язниці. Натомість Олексій Навальний в Instagram заявив, що його команда продовжить роботу, незважаючи на рішення суду.

Як відомо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.