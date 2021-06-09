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    Перша закордонна поїздка президента Байдена: куди їде та з ким зустрінеться

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    У ході своєї закордонної поїздки Байден проведе низку зустрічей та візьме участь у декількох самітах - Перша закордонна поїздка президента Байдена: куди їде та з ким зустрінеться
    У ході своєї закордонної поїздки Байден проведе низку зустрічей та візьме участь у декількох самітах
    Фото: apa.az

    Закордонна поїздка Байдена розпочнеться 10 червня візитом до Британії

    Президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл у середу, 9 червня, відправився в Європу – у свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави. У лідера Сполучених Штатів заплановано низку зустрічей та переговорів, пише Reuters.
    Літак Байдена вилетів з авіабази під Вашингтоном і приземлиться на британській авіабазі Мілденхолл, розташованої, приблизно, за 100 кілометрів від Лондона.
    У четвер, 10 червня, Байден зустрінеться прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
    У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.
    У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.
    Після цього він відправиться в столицю Бельгії Брюссель, де 14 червня відбудеться саміт лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу.
    Відзначається, що Байден також зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і главою Євроради Шарлем Мішелем.
    В кінці європейського турне Джо Байден проведе зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.
    Вже відомо, що зустріч президента США Джозефа Байдена з російським президентом Володимиром Путіним має відбутися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

    Напередодні стало відомо, хто супроводжуватиме Байдена на зустрічі з Путіним.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.

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    Теги: ЄС США Джозеф Байден саміт Європа Велика Британія президент
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    Перша закордонна поїздка президента Байдена: куди їде та з ким зустрінеться