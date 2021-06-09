Перша закордонна поїздка президента Байдена: куди їде та з ким зустрінеться

У ході своєї закордонної поїздки Байден проведе низку зустрічей та візьме участь у декількох самітах

У ході своєї закордонної поїздки Байден проведе низку зустрічей та візьме участь у декількох самітах

Закордонна поїздка Байдена розпочнеться 10 червня візитом до Британії

Президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл у середу, 9 червня, відправився в Європу – у свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави. У лідера Сполучених Штатів заплановано низку зустрічей та переговорів, пише Reuters

Літак Байдена вилетів з авіабази під Вашингтоном і приземлиться на британській авіабазі Мілденхолл, розташованої, приблизно, за 100 кілометрів від Лондона.

У четвер, 10 червня, Байден зустрінеться прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

У п'ятницю, 11 червня президент США буде присутній на саміті лідерів G7, який триватиме до 13 червня. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.

У неділю, 13 червня, у Байдена пройде зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

Після цього він відправиться в столицю Бельгії Брюссель, де 14 червня відбудеться саміт лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Відзначається, що Байден також зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і главою Євроради Шарлем Мішелем.

В кінці європейського турне Джо Байден проведе зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.