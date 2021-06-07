Королева Єлизавета II привітала принца Гаррі і Меган Маркл з народженням дочки

Свою радість висловили принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла, а також герцог і герцогиня Кембриджські принц Вільям і Кейт Мілддлтон

Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука принца Гаррі та його дружину Меган Маркл з народженням дочки. Про це повідомляється на офіційній сторінці британської королівської сім'ї в Instagram.

«Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з народженням Лілібет Діани! Королева <...> в захваті від цієї новини», - йдеться в повідомленні.

Крім того, свою радість висловили принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла, а також герцог і герцогиня Кембриджські принц Вільям і Кейт Мілддлтон.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.

6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки.