  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Єлизавета II привітала принца Гаррі і Меган Маркл з народженням дочки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Королева Єлизавета II привітала принца Гаррі і Меган Маркл з народженням дочки - Єлизавета II привітала принца Гаррі і Меган Маркл з народженням дочки
    Королева Єлизавета II привітала принца Гаррі і Меган Маркл з народженням дочки
    Фото: Reuters

    Свою радість висловили принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла, а також герцог і герцогиня Кембриджські принц Вільям і Кейт Мілддлтон

    Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука принца Гаррі та його дружину Меган Маркл з народженням дочки. Про це повідомляється на офіційній сторінці британської королівської сім'ї в Instagram.

    «Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з народженням Лілібет Діани! Королева <...> в захваті від цієї новини», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, свою радість висловили принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла, а також герцог і герцогиня Кембриджські принц Вільям і Кейт Мілддлтон.

    Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

    Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

    36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.

    6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки.

    Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

    Також сьогодні народний депутат України Юлія Світлична повідомила, що у суботу 5 червня вона народила сина.

    Читайте також:

    Теги: Меган Маркл дружина Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єлизавета II привітала принца Гаррі і Меган Маркл з народженням дочки