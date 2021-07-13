У Карпатах рясно зацвіла червона рута (фото)

Ця красива рослина занесена до Червоної книги

Цьогоріч через холодну весну пік цвітіння припав на липень

Червона рута, яка є символом високогір’я Карпат, яскраво квітне в українських горах. Про це інформує Mukachevo.net.

У червні в Карпатах рододендрон миртолистий заквітає. Але цьогоріч через холодну весну пік цвітіння припав на липень.

Червона рута є рідкісною рослиною, вона занесена до Червоної книги, тому зривати її не варто. Навіть передбачено за це штраф – 57 гривень за одну квітку.

Цими днями безліч туристів поспішають у гори, щоб застати цвітіння і зробити яскраві фотографії, турагентства пропонують навіть тематичні фототури.

Додамо, що на Городенківщині поблизу Дністровського каньйону розквітло 25 гектарів ромашок.

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