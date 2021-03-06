Дружина голови Черкаської ОДА в купальнику презентувала соціальний проєкт

Гроші, виручені на заході, буде спрямовано до онкоцентру

Проєкт доньки мільярдера Леоніда Юрушева називатиметься «Сила дівчат»

Про соціальний проєкт для жінок та дівчат, що розпочинається в Черкаській області 14 березня повідомила дружина голови Черкаської облдержадміністрації Єлизавета Юрушева. Сама Юрушева при цьому перебуває за кордоном у відпустці.

За словами дружини чиновника, вона щаслива анонсувати проект. На захід запрошена олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова. Подія відбудеться в обласній філармонії і у «сторіз» в Інстаграмі Юрушева закликає купувати білети.

Гроші, виручені за квитки підуть на обласний онкоцентр.

Без чоловіка, але з дітьми Єлизавета Юрушева зараз відпочиває за кордоном, повідомляє «Прочерк». Вона є донькою мільярдера Леоніда Юрушева.

Раніше голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкому» розповів, що раніше продавав молоко, а згодом працював членом наглядової ради на підприємстві свого тестя, мільярдера Леоніда Юрушева «Дніпровагонрембуд».

Скічко також заперечує, що Юрушев фінансував його виборчу компанію. «Фінансування моєї кампанії складалося з моїх особистих заощаджень, дружини й навіть деяку частину додали мої батьки», – сказав він. За словами Скічка, його дружина не була проти походу в політику, а тесть – так.