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    Дружина голови Черкаської ОДА в купальнику презентувала соціальний проєкт

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    Гроші, виручені на заході, буде спрямовано до онкоцентру<br /> - Дружина голови Черкаської ОДА в купальнику презентувала соціальний проєкт

    Гроші, виручені на заході, буде спрямовано до онкоцентру

    Фото: Instagram

    Проєкт доньки мільярдера Леоніда Юрушева називатиметься «Сила дівчат»

    Про соціальний проєкт для жінок та дівчат, що розпочинається в Черкаській області 14 березня повідомила дружина голови Черкаської облдержадміністрації Єлизавета Юрушева. Сама Юрушева при цьому перебуває за кордоном у відпустці.

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    Дружина голови Черкаської ОДА в купальнику презентувала соціальний проєкт
    Дружина голови Черкаської ОДА в купальнику презентувала соціальний проєкт

    За словами дружини чиновника, вона щаслива анонсувати проект. На захід запрошена олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова. Подія відбудеться в обласній філармонії і у «сторіз» в Інстаграмі Юрушева закликає купувати білети.

    Гроші, виручені за квитки підуть на обласний онкоцентр.

    Без чоловіка, але з дітьми Єлизавета Юрушева зараз відпочиває за кордоном, повідомляє «Прочерк». Вона є донькою мільярдера Леоніда Юрушева.

    Раніше голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкому» розповів, що раніше продавав молоко, а згодом працював членом наглядової ради на підприємстві свого тестя, мільярдера Леоніда Юрушева «Дніпровагонрембуд».

    Скічко також заперечує, що Юрушев фінансував його виборчу компанію. «Фінансування моєї кампанії складалося з моїх особистих заощаджень, дружини й навіть деяку частину додали мої батьки», – сказав він. За словами Скічка, його дружина не була проти походу в політику, а тесть – так.

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    Теги: гроші Ганна Різатдінова фінансування дружина батьки Олександр Скічко
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