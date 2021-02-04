29-річний голова Черкаської ОДА: Я свій перший бізнес почав у 18 років

Молодий керівник області розказав про свій управлінський досвід

Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкому» розповів, що раніше продавав молоко, а згодом працював членом наглядової ради на підприємстві свого тестя, мільярдера Леоніда Юрушева «Дніпровагонрембуд».

«Мені завжди було цікаво займатися бізнесом. Я свій перший бізнес почав у 18 років, коли вчився на першому курсі. Ми здійснювали торгівлю молочною продукцією – збирали в населення молоко і відвозили на підприємство. Цей бізнес був неуспішний і швидко згас. Я в ті роки взагалі мало що розумів», – сказав він.

Також Скічко створив свою агенцію, яка мала займатися організацією різних заходів та свят. «Потім створив свій продакшн, і це був, як мені здається, мій найуспішніший бізнес-кейс, адже це був повноцінний ТВ продукт, який ми виробляли, і це був дійсно гідний продукт: на телеканалі «Україна» було телешоу «Без паніки», коли ми сиділи й у жартівливому ключі обговорювали новини. Цей проєкт вісім місяців успішно проіснував на українському телебаченні. Я там робив усе з нуля, починаючи від бухгалтерії, завершуючи організацією зйомки, ведення, написання сценарію», – розповів він.

Скічко здобув хороший управлінський досвід, коли працював членом наглядової ради на підприємстві свого тестя «Дніпровагонрембуд».

«До цього не мав жодного відношення до інфраструктури, але до мене звернулися друзі з одною бізнес-ідеєю, яка була пов’язана з цим заводом, і мене це зацікавило. Я почав їздити в Дніпро. Коли туди приїхав, це була повна клоака, бізнес, процеси були налаштовані дуже неефективно. На підприємстві не було економії, наприклад, лічильників електроенергії в кожному цеху, не було нормального документообігу, якісь таблички там робили в Excel тощо. Я почав діяти», – пояснив він.

Згодом Скічка призначили головою підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.

«В інфраструктурі є декілька напрямків, але оскільки я вже тоді був «досвідчений залізничник», який рік чи пів року пропрацював на заводі й розумів, що таке напіввагони, цільнокат, автозчеп, колісна пара, то пішов у комітет з інфраструктури й почав розбиратися», – сказав Скічко.

Нагадаємо, Олександр Скічко – нардеп від «Слуги народу». У 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі. Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив його на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. 2 лютого Скічка представили у Черкаській ОДА.