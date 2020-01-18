У Мінюсті назвали найпопулярніші та найоригінальніші дитячі імена в 2019 році



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У Міністерстві юстиції України розповіли, які найпопулярніші та найоригінальніші імена давали дітям у 2019 році на Київщині та Черкащині.

Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

У столиці найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки давали імена – Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна; для хлопчиків – Олександр, Дмитро, Матвій, Марк. У Черкаській області серед імен для новонароджених малюків лідирують – Вероніка, Єва, Вікторія, Анна та Діана; для хлопчиків – Богдан, Максим, Тимофій, Назар та Іван.

На Київщині найпопулярнішими були імена: Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія та Софія; Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег та Роман.

У столиці найоригінальнішими жіночими іменами стали – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафіра, Гєрда, Фіона, Фея; чоловічими – Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.

У Київській області дівчаток називали Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян Оріяна; хлопчиків – Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.

У Черкаській області найрідкіснішими жіночими іменами стали – Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона; чоловічими – Брайан, Граф, Ісай, Нелей.