Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)

Частину робіт включено до виставки під назвою «Разом ми сила!»

Художники та дизайнери світу висловили свою підтримку Україні в боротьбі з російською агресією. Митці створили плакати та ілюстрації про битву українського народу за право на життя у вільній демократичній державі.

Як повідомляє АрміяInform, частину цих плакатів було включено до виставки під назвою «Разом ми сила!», яку нині експоновано у приміщенні Дніпровської Центральної міської бібліотеки.

За словами працівників закладу, до виставки увійшло близько сотні робіт художників із різних країн світу. Дехто з них раніше відвідував Україну, і тому вони серцем вболівають за наше прагнення свободи.

Нагадаємо, художниця Фанні Лешевальє із Франції створила незвичайні картини про війну в Україні та українських військових. Мисткиня робить цифрові колажі – поєднує героїв і сюжети відомих картин та українські фотографії нинішнього воєнного часу

Читайте також: Картина легендарного Марчука була продана на аукціоні за рекордну суму