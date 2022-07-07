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    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)

    До виставки увійшло близько сотні робіт художників із різних країн світу - Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    До виставки увійшло близько сотні робіт художників із різних країн світу
    фото: АрміяInform

    Частину робіт включено до виставки під назвою «Разом ми сила!»

    Художники та дизайнери світу висловили свою підтримку Україні в боротьбі з російською агресією. Митці створили плакати та ілюстрації про битву українського народу за право на життя у вільній демократичній державі.

    Як повідомляє АрміяInform, частину цих плакатів було включено до виставки під назвою «Разом ми сила!», яку нині експоновано у приміщенні Дніпровської Центральної міської бібліотеки.

    За словами працівників закладу, до виставки увійшло близько сотні робіт художників із різних країн світу. Дехто з них раніше відвідував Україну, і тому вони серцем вболівають за наше прагнення свободи.

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    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)
    фото: АрміяInform

    Нагадаємо, художниця Фанні Лешевальє із Франції створила незвичайні картини про війну в Україні та українських військових. Мисткиня робить цифрові колажі – поєднує героїв і сюжети відомих картин та українські фотографії нинішнього воєнного часу

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    Теги: росія окупанти війна Україна виставка окупація #stoprussia
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    Художники з усього світу створили плакати на підтримку України (фото)