Картина легендарного Марчука була продана на аукціоні за рекордну суму

Натюрморт та ще 26 предметів мистецтва виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ

«Сад спокуси» пішов з-під молотка під час благодійного аукціону Art can help

Картину українського художника Івана Марчука «Сад спокуси» продали на благодійному аукціоні за 120 тисяч доларів. Про це повідомили у благодійному фонді «Повернись живим».

Це найдорожча ціна, яку будь-коли сплачували за полотна живих українських митців.

«Сад спокуси» пішов з-під молотка під час благодійного аукціону Art can help, організованого аукціонним домом Goldens.

«Цей натюрморт та ще 26 предметів мистецтва, нагадаємо, виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ. 50% з виручених коштів аукціону, що завершився 3 червня передадуть нашому фонду», – говорять волонтери.

Автор полотна 86-річний Іван Марчук сподівається, що власник картини отримає насолоду від твору.

«А також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію й країну у годину великого лиха, коли вирішується питання бути чи не бути українській культурі й українцям», – написав Іван Марчук на своїй сторінці в день аукціону.

Нагадаємо, Легендарний художник Марчук подарував свою картину військовим.

До слова, 12 травня художник Іван Марчук відзначив 86-річчя. Як повідомлялося, у колишній будівлі посольства США розташується музей Івана Марчука.