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    Культура

    Картина легендарного Марчука була продана на аукціоні за рекордну суму

    Натюрморт та ще 26 предметів мистецтва виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ - Картина легендарного Марчука була продана на аукціоні за рекордну суму
    Натюрморт та ще 26 предметів мистецтва виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ
    фото: фонд «Повернись живим»

    «Сад спокуси» пішов з-під молотка під час благодійного аукціону Art can help

    Картину українського художника Івана Марчука «Сад спокуси» продали на благодійному аукціоні за 120 тисяч доларів. Про це повідомили у благодійному фонді «Повернись живим».

    Це найдорожча ціна, яку будь-коли сплачували за полотна живих українських митців.

    «Сад спокуси» пішов з-під молотка під час благодійного аукціону Art can help, організованого аукціонним домом Goldens.

    «Цей натюрморт та ще 26 предметів мистецтва, нагадаємо, виставили на продаж, щоб підтримати ЗСУ. 50% з виручених коштів аукціону, що завершився 3 червня передадуть нашому фонду», – говорять волонтери.

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    Картина легендарного Марчука була продана на аукціоні за рекордну суму
    Картина легендарного Марчука була продана на аукціоні за рекордну суму

    Автор полотна 86-річний Іван Марчук сподівається, що власник картини отримає насолоду від твору.

    «А також задоволення від причетності до благородної місії підтримати нашу армію й країну у годину великого лиха, коли вирішується питання бути чи не бути українській культурі й українцям», – написав Іван Марчук на своїй сторінці в день аукціону.

    Нагадаємо, Легендарний художник Марчук подарував свою картину військовим.

    До слова, 12 травня художник Іван Марчук відзначив 86-річчя. Як повідомлялося, у колишній будівлі посольства США розташується музей Івана Марчука.

    Теги: росія окупанти війна музей мистецтво Україна окупація #stoprussia
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    Картина легендарного Марчука була продана на аукціоні за рекордну суму