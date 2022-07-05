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    Фото

    Художниця з Франції створює пронизливі колажі на тему війни в Україні

    Майстриня поєднує сучасні фото та класичні твори - Художниця з Франції створює пронизливі колажі на тему війни в Україні

    Майстриня поєднує сучасні фото та класичні твори

    фото з відкритих джерел

    Незвичайні картини привернули увагу світової спільноти

    Художниця Фанні Лешевальє із Франції створила незвичайні картини про війну в Україні та українських військових. Зокрема, фоторобіт художниці на своїй сторінці у Facebook розмістило посольство України в Королівстві Нідерланди.

    Мисткиня робить цифрові колажі – поєднує героїв і сюжети відомих картин та українські фотографії нинішнього воєнного часу.

    У її роботах – фотографії реальних українських військових, поранених під час обстрілів українців та їхніх зруйнованих домівок та світові шедеври – картини Яна Вермера, Едварда Мане, Едварда Гоппера, Вільяма Маргетсона та інших.

    Так, у серії картин Фанні Лешевальє можна побачити скривавлену Українку з Харкова, яка попри все посміхається (її фото було чи не першим 24 лютого, яке облетіло увесь світ), пару, яка прощається на Майдані Незалежності і пару, яка вперше після довгої розлуки зустрілася в кінці квітня…

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    Майстриня поєднує сучасні фото та класичні твори. фото з відкритих джерел
    Майстриня поєднує сучасні фото та класичні твори. фото з відкритих джерел
    Майстриня поєднує сучасні фото та класичні твори. фото з відкритих джерел
    Майстриня поєднує сучасні фото та класичні твори. фото з відкритих джерел
    Майстриня поєднує сучасні фото та класичні твори. фото з відкритих джерел
    Майстриня поєднує сучасні фото та класичні твори. фото з відкритих джерел
    Майстриня поєднує сучасні фото та класичні твори. фото з відкритих джерел

    Усі роботи художниця публікує у своєму Instagram та пояснює обставини, про які вони розповідають.

    Окремо показує зруйновані російськими бомбами, ракетами та артобстрілами українські будинки, знамениту шафку з керамічним півником, що вціліли після авіаудару в Бородянці.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Instagram окупація #stoprussia
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    Художниця з Франції створює пронизливі колажі на тему війни в Україні