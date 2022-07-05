Художниця з Франції створює пронизливі колажі на тему війни в Україні

Незвичайні картини привернули увагу світової спільноти

Художниця Фанні Лешевальє із Франції створила незвичайні картини про війну в Україні та українських військових. Зокрема, фоторобіт художниці на своїй сторінці у Facebook розмістило посольство України в Королівстві Нідерланди.

Мисткиня робить цифрові колажі – поєднує героїв і сюжети відомих картин та українські фотографії нинішнього воєнного часу.

У її роботах – фотографії реальних українських військових, поранених під час обстрілів українців та їхніх зруйнованих домівок та світові шедеври – картини Яна Вермера, Едварда Мане, Едварда Гоппера, Вільяма Маргетсона та інших.

Так, у серії картин Фанні Лешевальє можна побачити скривавлену Українку з Харкова, яка попри все посміхається (її фото було чи не першим 24 лютого, яке облетіло увесь світ), пару, яка прощається на Майдані Незалежності і пару, яка вперше після довгої розлуки зустрілася в кінці квітня…

Усі роботи художниця публікує у своєму Instagram та пояснює обставини, про які вони розповідають.

Окремо показує зруйновані російськими бомбами, ракетами та артобстрілами українські будинки, знамениту шафку з керамічним півником, що вціліли після авіаудару в Бородянці.

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