Влада в Британії може змінитися, але підтримка України залишиться
Як кажуть наші східні вороги: англосакси обрали курс на знищення Російської імперії
Коли я британським журналістам хвалив Бориса Джонсона, у них на обличчі вмить з’являлася стримана глузлива посмішка.
В принципі, таку ж посмішку спостерігаю на обличчі багатьох українців, коли з 24 лютого інколи хвалю ще одного світового лідера.
Головне, не падати у відчай – влада в Британії може змінюватися, але національні інтереси залишаються незмінними.
Як кажуть наші східні вороги: англосакси обрали курс на знищення Російської імперії.
Так тому й бути!
А Борису Джонсону, після короткого відпочинку, треба терміново пропонувати посаду керівника міжнародного фонду з відбудови України. Нехай потім британці кусають лікті, що такою як стала Україна – могла бути Британія.
І, за великим рахунком, повернуся до своєї вчорашньої жартівливої тези про українське прем’єрство для Джонсона.
Чим Джонсонюк гірший за Саакашвілі?
Та й якщо саме він приведе нас в ЄС і НАТО – це буде ще один чудовий приклад британського гумору.
Врешті-решт, Зеленський теж ніколи не думав, що йому доведеться очолити війну проти Росії і спалити Москву.
Дякую, Борисе, за все, що Ви зробили і ще зробите для України і світу!
П.С. Над пропозицією Джонсону, від якої він не зможе відмовитися, в нас є час подумати до осені. Вибори в Британії заплановані на жовтень, до того часу Джонсон виконує обов’язки прем’єр-міністра.
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Джерело: блог Володимира Омеляна