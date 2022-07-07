Влада в Британії може змінитися, але підтримка України залишиться

Чому б не запропонувати Борису Джонсону очолити український уряд?

Як кажуть наші східні вороги: англосакси обрали курс на знищення Російської імперії

Коли я британським журналістам хвалив Бориса Джонсона, у них на обличчі вмить з’являлася стримана глузлива посмішка.

В принципі, таку ж посмішку спостерігаю на обличчі багатьох українців, коли з 24 лютого інколи хвалю ще одного світового лідера.

Головне, не падати у відчай – влада в Британії може змінюватися, але національні інтереси залишаються незмінними.

Як кажуть наші східні вороги: англосакси обрали курс на знищення Російської імперії.

Так тому й бути!

А Борису Джонсону, після короткого відпочинку, треба терміново пропонувати посаду керівника міжнародного фонду з відбудови України. Нехай потім британці кусають лікті, що такою як стала Україна – могла бути Британія.

І, за великим рахунком, повернуся до своєї вчорашньої жартівливої тези про українське прем’єрство для Джонсона.

Чим Джонсонюк гірший за Саакашвілі?

Та й якщо саме він приведе нас в ЄС і НАТО – це буде ще один чудовий приклад британського гумору.

Врешті-решт, Зеленський теж ніколи не думав, що йому доведеться очолити війну проти Росії і спалити Москву.

Дякую, Борисе, за все, що Ви зробили і ще зробите для України і світу!

П.С. Над пропозицією Джонсону, від якої він не зможе відмовитися, в нас є час подумати до осені. Вибори в Британії заплановані на жовтень, до того часу Джонсон виконує обов’язки прем’єр-міністра.

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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