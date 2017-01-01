Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
- Сьогодні, 10:50
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Фото: forum.pravda.com
Конкурс краси в Горлівці
«Конкурс «Міс Горлівка 2017». Із слабкими нервами краще не дивитися!»
В окупованій російськими найманцями Горлівці пройшов конкурс краси «Міс-2018»
За повідомленнями ЗМІ, конкурс провели у Палаці Культури «Кондратьєвський».
«Темою вечора стала палацова тематика. Учасницям конкурсу потрібно було перевтілитися в юних принцес і королев», - йдеться у повідомленні.
У конкурсі «Міс-2018» участь взяли 6 дівчат. Захід складався з п'ять конкурсних моментів: конкурс-вітання, конкурс бал-авангард, конкурс корсетів, конкурс талантів «Якби я була королевою», конкурс вечірніх суконь
У свою чергу, користувачі соцмереж активно обговорювали цей захід.
- «Конкурс Міс Горлівка-2017. Із слабкими нервами не дивитися!»
- «Не витрачайте час і сили на звільнення цього соціального дна. Нехай там і залишаються»
- «Колгосп імені Леніна нікуди і не виїжджав»
- «Как уснуть после такого увиденного?»
- «Бархатноє красноє платьє, мабуть в Лєнінской комнатє штори були ілі скатєрть?»
Джерело: Gazeta.ua