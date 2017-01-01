Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси

«Конкурс «Міс Горлівка 2017». Із слабкими нервами краще не дивитися!»

В окупованій російськими найманцями Горлівці пройшов конкурс краси «Міс-2018» За повідомленнями ЗМІ, конкурс провели у Палаці Культури «Кондратьєвський». «Темою вечора стала палацова тематика. Учасницям конкурсу потрібно було перевтілитися в юних принцес і королев», - йдеться у повідомленні. [GALLERY_BLOCK]