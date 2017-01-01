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    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси

    «Конкурс «Міс Горлівка 2017». Із слабкими нервами краще не дивитися!»
    В окупованій російськими найманцями Горлівці пройшов конкурс краси «Міс-2018» За повідомленнями ЗМІ, конкурс провели у Палаці Культури «Кондратьєвський». «Темою вечора стала палацова тематика. Учасницям конкурсу потрібно було перевтілитися в юних принцес і королев», - йдеться у повідомленні. [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 10:50
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    Конкурс краси в Горлівці
    Фото: forum.pravda.com
    Конкурс краси в Горлівці

    «Конкурс «Міс Горлівка 2017». Із слабкими нервами краще не дивитися!»

    В окупованій російськими найманцями Горлівці пройшов конкурс краси «Міс-2018»

    За повідомленнями ЗМІ, конкурс провели у Палаці Культури «Кондратьєвський».

    «Темою вечора стала палацова тематика. Учасницям конкурсу потрібно було перевтілитися в юних принцес і королев», - йдеться у повідомленні.

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    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Із слабкими нервами не дивитися! В окупованій Горлівці провели конкурс краси
    Фото: forum.pravda.com

    У конкурсі «Міс-2018» участь взяли 6 дівчат. Захід складався з п'ять конкурсних моментів: конкурс-вітання, конкурс бал-авангард, конкурс корсетів, конкурс талантів «Якби я була королевою», конкурс вечірніх суконь

    У свою чергу, користувачі соцмереж активно обговорювали цей захід.

    • «Конкурс Міс Горлівка-2017. Із слабкими нервами не дивитися!»
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    Джерело: Gazeta.ua

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