У Кремлі назвали «істерикою» інформацію про можливий напад РФ на Україну

Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення спецслужб про підготовку вторгнення в Україну

У Путіна назвали «істерикою» повідомлення спецслужб про можливий напад Росії на Україну

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну. Його слова передає російське видання «ТАСС».

У Володимира Путіна назвали інформацію «істерикою», та звинуватили США у ситуації, що склалася.

Крім того, Пєсков заявив, що «не можна виключати» можливі провокації, які нібито стануть приводом звинуватити Росію у нападі на Україну. Про які саме провокації йдеться, він не уточнив.

«Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують Москву у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно», – заявив Пєсков.

Як відомо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія накопичила більш ніж 92 тис. військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого.

Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

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