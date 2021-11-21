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    У Кремлі назвали «істерикою» інформацію про можливий напад РФ на Україну

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    Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення спецслужб про підготовку вторгнення в Україну - У Кремлі назвали «істерикою» інформацію про можливий напад РФ на Україну
    Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення спецслужб про підготовку вторгнення в Україну
    Фото з відкритих джерел

    У Путіна назвали «істерикою» повідомлення спецслужб про можливий напад Росії на Україну

    Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну. Його слова передає російське видання «ТАСС».

    У Володимира Путіна назвали інформацію «істерикою», та звинуватили США у ситуації, що склалася.

    Крім того, Пєсков заявив, що «не можна виключати» можливі провокації, які нібито стануть приводом звинуватити Росію у нападі на Україну. Про які саме провокації йдеться, він не уточнив.

    «Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують Москву у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно», – заявив Пєсков.

    Як відомо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія накопичила більш ніж 92 тис. військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого.

    Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

    Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

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    Теги: Росія США ЗСУ РНБО Міноборони напад
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    У Кремлі назвали «істерикою» інформацію про можливий напад РФ на Україну