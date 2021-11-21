Франція продовжить вимагати від Австралії компенсації за розрив контракту на підводні човни

Глава французької дипломатії висловив думку, що «австралійці, можливо, втратили більше, ніж вони думають»

Розрив Австралією контракту на створення французьких підводних човнів на користь співпраці зі США і Великобританією повинен бути оформлений за правилами, і Париж буде домагатися від Канберри компенсації. Про це заявив міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, виступаючи в ефірі телеканалу LCI у неділю.

«Історія із субмаринами – для мене вона не закінчена, – підкреслив міністр. – Контракти (з Францією) розірвані, це очевидно. Я трохи турбуюся за австралійців. Ми будемо працювати над тим, щоб у кінцевому рахунку отримати компенсацію, щоб умови розриву контракту повністю дотримувалися».

Глава французької дипломатії висловив думку, що «австралійці, можливо, втратили більше, ніж вони думають». За його словами, угода AUKUS між Австралією, Великобританією та США щодо обміну інформацією про військово-морські ядерні силові установки – це проєкт проєкту, результати якого не можна передбачити.

«Три країни урочисто домовилися про те, що через 18 місяців у них буде проєкт. Залишається ще 16 місяців, і поки нічого немає, – констатував Ле Дріан. – Ми пообіцяли поставити субмарини в 2030-2033 роках, але я не знаю, до якого терміну їм поставлять першу атомну субмарину».

«Ця ініціатива небезпечна для мирного балансу в Тихому океані», – сказав глава МЗС Франції.

Нагадаємо, 15 вересня президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в ході відеоконференції оголосили про підписання так званого «пакту Auukus» – це нове партнерство в області оборони і безпеки, створене для протидії в Індо-Тихоокеанському регіоні Китаю.

Одразу після створення нового альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США. У відповідь Франція назвав дії союзників «ударом в спину» і заявила про відкликання відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.

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