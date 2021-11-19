У Києві відкрилася віртуальна виставка Музею Івана Гочара

В умовах карантинних обмежень можна відвідати віртуальну 3D-експозицію «Іван Гончар. Збирач»

У Києві відбулася онлайн-презентація та відкриття віртуальної 3D-експозиції «Іван Гончар. Збирач». Про це повідомляє Департамент культури Київської міської держадміністрації.

За словами організаторів, виставка присвячена експедиційній діяльності Івана Гончара і в чотирьох залах презентує народні картини, вбрання, предмети побуту та інші експонати Музею Івана Гончара. Однією з унікальностей 3D-експозиції є перший в Україні віртуально реконструйований предмет – руків’я козацької шаблі ХVІІІ століття. Особливими акцентами стали зали, присвячені знаходженню Іваном Гончаром скульптури Спасителя та народних картин «Козак Мамай».

«Карантинні обмеження значно вплинули на культурне життя столиці, зокрема, і на музеї. Сьогодні важливо, аби наші культурні заклади використовували можливості, які надають сучасні технології та адаптувалися до нових умов роботи», – зазначила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Кураторами виступили провідна художниця НЦНК «Музей Івана Гончара» Ольга Ващевська та заслужена працівниця культури України, етнографиня та мистецтвознавиця Тетяна Пошивайло.

Під час презентації, яка транслювалася онлайн на Facebook, Петро Гончар, ідейний натхненник виставки та директор Музею Івана Гончара, зазначив: «Музей Івана Гончара опановує нові форми комунікації, і вони неймовірні. Оскільки наш музей зараз у процесі реконструкції, такі проєкти дають нам можливість бути активно присутніми в культурному просторі».

Відвідати віртуальну 3D-експозицію «Іван Гончар. Збирач» можна за посиланням: https://xcube.gallery/honchar.museum/

Проєкт «Віртуальна виставка «Іван Гончар. Збирач» підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи.

Проєкт реалізовано у партнерстві з Pangram – інноваційною мистецькою онлайн-інституцією, метою якої є посилити інституціональну співпрацю та створити майданчик для синтезу нових технологій і візуального мистецтва.