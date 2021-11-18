Фільм Сенцова «Носоріг» переміг на Стокгольмському кінофестивалі

Стрічку визнали «Найкращим фільмом», а виконавець головної ролі Сергій Філімонов став «Найкращим актором»

Кримінальна драма Олега Сенцова «Носоріг» перемогла на Стокгольмському кінофестивалі у Швеції (Stockholm International Film Festival). Про це повідомляється на сторінці фестивалю.

Стрічку визнали «Найкращим фільмом», а виконавець головної ролі Сергій Філімонов став «Найкращим актором».

Сюжет фільму розгортається у 1990-ті в Україні. Головний герой на прізвисько «Носоріг» потрапляє до українського кримінального світу 1990-х та починає свій шлях, який приводить його зовсім не туди, куди він очікував.

У 2012 році проєкт фільму «Носоріг» переміг на третьому пітчингу Держкіно, однак через ув'язнення Сенцова у Росії у 2014–2019 роках зйомки почалися у 2019 році.

Зйомки стрічки «Носоріг» проходили у Львові, Кривому Розі та Києві й завершилося в грудні 2020 року. Фільм є кінопродуктом України, Польщі та Німеччини. За словами Сенцова, бюджет фільму склав €2,6 млн, його профінансували Держкіно і міжнародні фонди.

Вихід фільму в прокат планується у 2022 році.

До слова, Україна везе до Америки фільм «Погані дороги». Названа сума просування кінострічки.

Раніше Державне агентство України з питань кіно виділило 256 тис. грн на популяризацію національного фільму «Носоріг» на Міжнародному кінофестивалі у Венеції. Режисером та сценаристом фільму є Олег Сенцов, колишній бранець Кремля.